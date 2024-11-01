Медбрат стал проводить женщинам гинекологические осмотры из-за одержимости влагалищами

В Великобритании медик попал под суд после проведения необязательных гинекологических осмотров. Об этом пишет Wales Online.

Работника больницы Юэна Крампа обвинили в сексуальном насилии над двумя молодыми женщинами-пациентками больницы Грейндж в городе Кумбран, Уэльс. Согласно показаниям пострадавших, 26-летний Крамп проводил ненужные осмотры и УЗИ, чтобы прикасаться к женским половым органам. Прокурор Мэтью Робертс отметила одержимость Крампа УЗИ мочевого пузыря. «Он хочет их видеть. Он одержим влагалищами. Он сделает все, чтобы получить доступ к влагалищу под медицинским предлогом», — сказала Робертс.

Инциденты с пациентками произошли в 2021 году. Одна из женщин находилась в палате после удаления аппендицита и жаловалась на боль в животе. Крамп отвел ее в кабинет для проведения УЗИ, где был с ней наедине и касался ее половых органов на протяжении десяти минут без перчаток под видом медицинского осмотра. Вторая пострадавшая поступила в отделение на той же неделе с заболеванием кишечника. Она сообщила полиции, что Крамп провел «интимный вагинальный осмотр», который сторона обвинения описало как «совершенно ненужную и ложную медицинскую процедуру», вызвавшую сильную боль.

Крамп отрицает все обвинения в сексуальном насилии.

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