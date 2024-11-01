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23:05, 1 ноября 2024Мир

Медведев прокомментировал отношение Грузии к членству в НАТО

Медведев: в Грузии понимают цену возможного членства в НАТО, глядя на Украину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Значительная часть людей в Грузии, смотря на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

Медведев подчеркнул, что позиция Москвы в отношении появления новых членов НАТО рядом с Российской Федерацией известна.

Ранее премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе заявил, что в ближайшее время вступление Грузии в НАТО нереально.

В августе премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе отмечал, что власти Грузии не намерены убирать из конституции 78-ю статью о стремлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. «Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — рассказывал он.

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