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11:46, 1 ноября 2024Экономика

Минфин предложил ужесточить подходы к исполнению федерального бюджета

Неиспользуемые ведомствами средства предложили направлять в резервный фонд
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин предложил со следующего года скорректировать подходы к исполнению федерального бюджета. Соответствующий проект постановления появился на сайте regulation.gov.ru, обратил внимание «Коммерсант».

Ведомство предложило ужесточить схему перераспределения бюджетных средств между их получателями. Согласно новым правилам, министерствам предстоит уже в первом полугодии подтверждать реальными действиями планы закупок, субсидий и капитальных вложений.

В противном случае предусмотренные на эти нужды средства ведомство предложило направлять в резервный фонд, а затем перераспределять.

В части госзакупок схема также изменилась. Разместить извещения о закупках теперь необходимо до 1 июня включительно в Единой информационной системе в сфере закупок, а со 2 июня такая возможность будет заблокирована (внести изменения также не получится). Заключить контракт необходимо будет до 1 августа.

В случае невыполнения перечисленных правил, уже с 1 сентября средства будут направлены на пополнение резервного фонда. Идеи по их использованию можно будет предлагать еще раньше, начиная с августа.

Ранее Минстрой предложил по-новому выделять средства на расселение аварийного жилья (признанного ветхим в период с 1 января 2017-го по 1 января 2022-го). То есть забирать их у отстающих в этом вопросе регионов, и перераспределять на всех остальных. Согласно постановлению правительства, перераспределять средства сможет Фонд развития территорий (ФРТ), с помощью которого деньги поступают в разные регионы. Такой подход позволит рационально подходить к использованию бюджетных средств, посчитали в российском ведомстве.

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