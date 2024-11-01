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17:25, 1 ноября 2024Бывший СССР

Минобороны России показало кадры уничтожения группировки ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС России уничтожили группировку и технику ВСУ в Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы России уничтожили район сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры удара показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ходе разведки недалеко от одного из населенных пунктов Сумской области российскими войсками был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники ВСУ. После этого летчики Воздушно-космических сил России нанесли удар по группировке в момент, когда украинские военные организовали сбор личного состава батальона.

Ранее Минобороны показало кадры водружения флага над Кругляковкой в Харьковской области. Флаг был закреплен на телевышке над городом, находящимся в 20 километрах южнее Купянска.

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