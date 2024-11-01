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04:00, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина узнал об измене невесты с его лучшим другом и получил неожиданную просьбу

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cookie_studio / Freepik

Пользовательница Reddit поделился историей о том, как он узнал об измене невесты с его лучшим другом и получил неожиданную просьбу. Большинство поддержало рассказчика в комментариях.

Автор поста написал, что состоял в отношениях с девушкой в течение семи лет. «Мы планировали нашу свадьбу, и мой лучший друг, которого я знаю с детства, должен был стать моим шафером. Все казалось идеальным», — отметил герой истории.

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Недавно, по словам мужчины, он узнал, что его невеста изменяла ему с его лучшим другом. Автор поста поговорил об этом с ними обоими, и они попросили прощения, назвав случившееся ошибкой. При этом они отметили, что хотят двигаться дальше.

Позже, как рассказал автор истории, его друг захотел стать шафером на его свадьбе. «Он заявил, что этот шаг будет шансом для меня показать, что я простил их и что мы все еще семья», — пожаловался герой истории. Мужчина добавил, что в итоге передумал жениться и исключил друга и невесту из своей жизни. Однако, как отметил рассказчик, близкие критикуют его за такой поступок.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора поста перестать общаться с бывшей подругой и другом. По мнению большинства, знакомые и друзья рассказчика поступают неправильно, осуждая его за это решение.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как заглянула в телефон жениха и отменила свадьбу после трех лет отношений.

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