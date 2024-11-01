Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:27, 1 ноября 2024Наука и техника

На Украине появились БТР «Пансарбандвагн»

На Украине впервые показали шведские БТР Pbv 302
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Шведские бронетранспортеры (БТР) «Пансарбандвагн 302» (Pansarbandvagn, Pbv 302), которые передали Киеву, появились в распоряжении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие обучение первых экипажей Pbv 302. «Судя по появившимся в социальных сетях фотографиям, состояние данных образцов очень далеко от идеального», — отметил автор.

В публикации подчеркнули, что последние Pbv 302 сошли с конвейера 53 года назад, а серийное производство машин развернули в 1966 году.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
«Проклятие танкистов США» Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
«Проклятие танкистов США»Как в СССР создали легендарный гранатомет, которым уже больше 50 лет воюют во всем мире
4 февраля 2024

Pbv 302 разработала шведская компания Hägglund & Söner в качестве замены БТР Pbv 301 и M113. Гусеничная машина весом 13,5 тонны развивает скорость до 66 километров в час. Бронирование бортов и кормы обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия, а лобовая деталь корпуса выдерживает попадание снаряда калибра 20 миллиметров. БТР несет автоматическую пушку HS804 калибра 20 миллиметров.

В мае на Украине заметили импровизированный БТР на шасси танка Т-72. Машину лишили поврежденной башни, которую заменили бронированной рубкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше