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15:58, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли США потерю авторитета в случае поражения Киева

The Guardian: США потеряют авторитет, если Украина потерпит поражение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

США потеряют авторитет, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на украинского чиновника в сфере безопасности.

«США уже столкнулись с большой катастрофой после вывода войск из Афганистана. Если три года спустя они потеряют Украину, они потеряют весь [военный авторитет]», — заявил чиновник.

По словам собеседника издания, Китай и Индия считают, что Вашингтон напрямую участвует в противостоянии. Издание также отмечает растущее разочарование из-за «капельной политики управляемой эскалации» конфликта, которую Украина считает характерной для администрации президента США Джо Байдена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерег бывшего президента США Дональда Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки. По его словам, кандидат от республиканцев в случае победы на выборах не сможет убедить Украину пойти на территориальные уступки.

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