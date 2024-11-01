На заведующего кафедрой «Управление персоналом» российского вуза возбудили дело о фейках

В Свердловской области на бывшего завкафедрой УГГУ завели дело о фейках

В Свердловской области на заведующего кафедрой «Управление персоналом» Уральского государственного горного университета (УГГУ) возбудили дело о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

По данным издания, 61-летний Абрамов С. М. являлся завкафедрой «Управление персонала» в УГГУ, где на своих лекциях в марте 2024 года открыто пропагандировал украинские ценности и распространял фейковую информацию о российской армии и СВО.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали актера Артура Смольянинова.