Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 1 ноября 2024Силовые структуры

Начальника полиции российского аэропорта поймали на взятках за ввоз iPhone без деклараций

Начальника полиции аэропорта Сочи поймали на взятках за ввоз iPhone из Дубая
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи задержан начальник полиции аэропорта, который брал взятки за то, что разрешал провозить смартфоны iPhone 16 из Дубая без деклараций. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, полицейский действовал в паре со своим подчиненным — командиром патрульно-постовой службы (ППС). Они являлись знакомыми местного бизнесмена, который хотел ввезти в Россию из Дубая 30 новых смартфонов iPhone 16 без декларации. Бизнесмен встретился с полицейскими на площади у терминала и предложил им сделку. Правоохранители согласились помочь ему за 150 тысяч рублей. Однако предприниматель в итоге не решился давать полицейским взятку, сообщил о них силовикам и принял участие в оперативных действиях по задержанию. Он встретился полицейскими и передал деньги. В этот момент силовиков задержали.

В данный момент оба фигуранта помещены в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Находкинский городской суд в Приморском крае приговорил бывшего заместителя командира отдельной роты (ОР) ДПС Находки к десяти годам колонии за взятку.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США ударили по новому российскому газовому проекту

      В российском регионе за взятку осужден начальник отдела министерства транспорта

      Женщину нашли порубленной на куски во дворе друга семьи

      Москву накрыла «Мартина»

      Благодарных кабанчиков заметили в российском регионе

      Россиянин расправился с сантехником из-за плохого ремонта

      Продажи iPhone выросли

      Отказ от производства пол-литровых пивных банок объяснили

      Оценены последствия введения нового налога в России

      Россиянин сломал ребра 14-летнему сыну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше