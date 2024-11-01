Начальника полиции российского аэропорта поймали на взятках за ввоз iPhone без деклараций

Начальника полиции аэропорта Сочи поймали на взятках за ввоз iPhone из Дубая

В Сочи задержан начальник полиции аэропорта, который брал взятки за то, что разрешал провозить смартфоны iPhone 16 из Дубая без деклараций. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, полицейский действовал в паре со своим подчиненным — командиром патрульно-постовой службы (ППС). Они являлись знакомыми местного бизнесмена, который хотел ввезти в Россию из Дубая 30 новых смартфонов iPhone 16 без декларации. Бизнесмен встретился с полицейскими на площади у терминала и предложил им сделку. Правоохранители согласились помочь ему за 150 тысяч рублей. Однако предприниматель в итоге не решился давать полицейским взятку, сообщил о них силовикам и принял участие в оперативных действиях по задержанию. Он встретился полицейскими и передал деньги. В этот момент силовиков задержали.

В данный момент оба фигуранта помещены в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Находкинский городской суд в Приморском крае приговорил бывшего заместителя командира отдельной роты (ОР) ДПС Находки к десяти годам колонии за взятку.