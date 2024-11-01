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21:50, 1 ноября 2024Силовые структуры

Напавшего на журналистов «Известий» отправили под домашний арест

Суд Москвы отправил под домашний арест напавшего на журналистов «Известий»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил, обвиняемого в нападении на съемочную группу «Известий», под домашний арест до 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Заседание состоялось 1 ноября. По факты происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 144 УК России («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Ранее «Известия» сообщали, что во время съемок материала на тему деятельности брачных аферистов один из «героев» передачи набросился на оператора Олега Клишина и применил к нему удушающий прием.

В октябре журналистов «Известий», приехавших для освещения президентских выборов в США, задержали в американском аэропорту.

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