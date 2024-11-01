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10:04, 1 ноября 2024Силовые структуры

Несколько человек с травматами напали на школьников в Самаре. Делом заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкин потребовал доклад о нападении и избиении подростков в Самаре
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на школьников в Самаре. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Бастрыкин дал поручение после инцидента в Самаре

Как сообщили в Следственном комитете России, Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Самаре. В российском городе группа лиц, вооруженная травматическим оружием, напала на подростков на детской площадке и избила их.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве, а Бастрыкин поручил руководителю СУ по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Подростки рассказали о конфликте из-за девочки из параллельного класса

По словам пострадавших, инцидент произошел в сентябре. Тогда одному из них написал молодой человек девочки из параллельного класса и предложил встретиться и поговорить. Трое девятиклассников пришли на детскую площадку, куда подъехали два автомобиля. Из них вышли 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

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Один из нападавших сделал выстрел в воздух из травматического оружия, после чего вся группа напала на школьников. «Парень, у которого был травмат, держал оружие в одной руке, а другой наносил мне удары в область лица, после чего направил мне травмат в лицо и сказал, что прострелит мне голову и колено», — рассказал пострадавший.

После из подъезда вышла пожилая женщина и пригрозила вызвать полицию. Группа нападавших разбежалась по машинам и уехала. Все трое потерпевших написали заявление в полицию. По их словам, после этого им угрожали и требовали забрать заявления.

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