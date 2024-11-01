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14:29, 1 ноября 2024Экономика

Оценена вероятность магнитной бури на Земле

Эксперт Богачев: вероятность магнитной бури после вспышки на Солнце минимальна
Мария Черкасова

Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

Вероятность магнитной бури на Земле после последней вспышки на Солнце минимальна, заявил агентству «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, вспышка на Солнце, которую наблюдали ночью 1 ноября, была довольно слабой — по сравнению с другими, произошедшими в этом году. «На данный момент мы продолжаем собирать информацию, но уже точно могу сказать, что на этот раз Земля не находилась под прямым ударом [вспышки]. По моим оценкам, с вероятностью 95 процентов эти вспышки никак не повлияют на нашу планету», — заявил он.

Ранее ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Она произошла в ночь на пятницу, 1 ноября, в 00:17 по московскому времени, в группе солнечных пятен 3878 (N17E29). Длительность вспышки составила 27 минут.

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