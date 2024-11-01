Оценена вероятность магнитной бури на Земле

Эксперт Богачев: вероятность магнитной бури после вспышки на Солнце минимальна

Вероятность магнитной бури на Земле после последней вспышки на Солнце минимальна, заявил агентству «Москва» профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, вспышка на Солнце, которую наблюдали ночью 1 ноября, была довольно слабой — по сравнению с другими, произошедшими в этом году. «На данный момент мы продолжаем собирать информацию, но уже точно могу сказать, что на этот раз Земля не находилась под прямым ударом [вспышки]. По моим оценкам, с вероятностью 95 процентов эти вспышки никак не повлияют на нашу планету», — заявил он.

Ранее ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце. Она произошла в ночь на пятницу, 1 ноября, в 00:17 по московскому времени, в группе солнечных пятен 3878 (N17E29). Длительность вспышки составила 27 минут.