Парень показал загадочную посылку от неизвестного и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником realwilliamshatner рассказал на портале, что получил загадочную посылку от неизвестного отправителя. В комментариях парня сравнили с главным героем известного фильма ужасов.

Автор поста показал кассету, которую получил по почте. Она пришла на адрес, по которому парень переехал после поступления в колледж. При этом в графе с обратным адресом значился домашний адрес рассказчика. Он заявил, что посылку не могли отправить ни члены его семьи, ни кто-либо из других близких людей.

Комментаторы сравнили парня с главным героем фильма ужасов «Звонок» и в шутку предложили выйти ему на связь через семь дней. Других же пользователей сети напугала посылка: они настоятельно рекомендовали ему узнать содержимое кассеты. Автор публикации последовал их совету и разместил обнаруженное на ней видео, в котором поочередно сменяли друг друга странные кадры. Так, например, в ролике были показаны рост грибов в быстрой перемотке, пехотная атака, черно-красный портрет улыбающейся девушки и молящийся человек.

Автор публикации выяснил, что кассету отправил его друг. Он счел, что в этом случае в полученной им посылке нет ничего интересного, однако пользователи не согласились с ним. «Что, черт возьми, здесь происходит?», «Это все еще очень странно», «Дайте нам знать, если вам станет плохо», — написали они.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как получила посылку и неприятно удивилась. Она пожаловалась, что содержимое коробки дурно пахло.