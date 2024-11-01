Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень показал загадочную посылку от неизвестного и напугал пользователей сети

Мария Большакова (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником realwilliamshatner рассказал на портале, что получил загадочную посылку от неизвестного отправителя. В комментариях парня сравнили с главным героем известного фильма ужасов.

Автор поста показал кассету, которую получил по почте. Она пришла на адрес, по которому парень переехал после поступления в колледж. При этом в графе с обратным адресом значился домашний адрес рассказчика. Он заявил, что посылку не могли отправить ни члены его семьи, ни кто-либо из других близких людей.

Комментаторы сравнили парня с главным героем фильма ужасов «Звонок» и в шутку предложили выйти ему на связь через семь дней. Других же пользователей сети напугала посылка: они настоятельно рекомендовали ему узнать содержимое кассеты. Автор публикации последовал их совету и разместил обнаруженное на ней видео, в котором поочередно сменяли друг друга странные кадры. Так, например, в ролике были показаны рост грибов в быстрой перемотке, пехотная атака, черно-красный портрет улыбающейся девушки и молящийся человек.

Материалы по теме:
«Самая старая и странная загадка в интернете» Как одна головоломка не дает покоя пользователям сети уже почти 30 лет?
«Самая старая и странная загадка в интернете»Как одна головоломка не дает покоя пользователям сети уже почти 30 лет?
23 октября 2024
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Автор публикации выяснил, что кассету отправил его друг. Он счел, что в этом случае в полученной им посылке нет ничего интересного, однако пользователи не согласились с ним. «Что, черт возьми, здесь происходит?», «Это все еще очень странно», «Дайте нам знать, если вам станет плохо», — написали они.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как получила посылку и неприятно удивилась. Она пожаловалась, что содержимое коробки дурно пахло.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

      ВВС Израиля более двух часов обстреливали пригород Бейрута

      Пленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ под угрозой пыток

      Страны ЛАГ призвали ООН отреагировать на запрет Израилем БАПОР

      В Хабаровске ФСБ поймала работавшего на разведку Украины местного жителя

      Парень показал загадочную посылку от неизвестного и напугал пользователей сети

      В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

      Белый дом изменил стенограмму назвавшего сторонников Трампа «мусором» Байдена

      В США рассказали об одном из самых крупных успехов России на СВО

      Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше