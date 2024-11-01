Пленный рассказал о вымогательстве в ВСУ

Пленный: взятые в ВСУ осужденные должны были отдавать по 5 тысяч гривен

Взятые в Вооруженные силы Украины (ВСУ) заключенные харьковской колонии были должны отдавать по пять тысяч гривен с каждой выплаты на «содержание заключенных в лагере». Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный и бывший заключенный Максим Мусиец.

По его словам, «блатные» заключенные поставили перед остальными условие — либо платить определенную сумму денег, либо у тебя будут «отбирать здоровье». Он отметил, что из-за этих угроз в ВСУ были вынуждены уйти около 100 осужденных, которые затем отдавали деньги из личного довольствия.

Мусиец подчеркнул, что взятые в армию заключенные дополнительно отдавали по 2500 гривен на «нужды роты». Пленный отметил, что эти деньги уходили «непонятно куда».

Ранее Мусиец сообщил, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в воюющую под Покровском 58-ю бригаду ВСУ под угрозой пыток. «Нас собрали блатные и сказали, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на "общак" и будем ломать конечности», — рассказал он.