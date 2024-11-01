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10:45, 1 ноября 2024Силовые структуры

Подорвавший в Крыму машину российского военного агент СБУ получил 14 лет колонии

СК: суд дал 14 лет колонии агенту СБУ за покушение на военного из Джанкоя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины (СБУ) за подрыв автомобиля военнослужащего в Джанкое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

62-летний гражданин Украины признан виновным в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, незаконном обороте взрывных устройств.

Следствие и суд установили, что сотрудник украинской спецслужбы разработал план по устранению военнослужащего, служившего ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ), который после вхождения Крыма в состав России перешел в ряды ее армии. Его убийство поручили временно проживавшему на полуострове жителю Чехии с гражданством Украины. Он приобрел необходимые компоненты, изготовил из них взрывное устройство и заселился в арендованную квартиру рядом с местом проживания жертвы.

23 сентября 2023 года у дома на улице Садовая в Джанкое агент СБУ установил бомбу под днище автомобиля российского военнослужащего и дистанционно привел его в действие. Но водитель спасся, а подрывника задержали.

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