Политолог высказался о возможных сроках начала переговоров по Украине

Политолог Юджель: переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2025 году

Мирные переговоры по украинскому конфликту вряд ли состоятся до конца 2024 года, однако 2025-й год станет критическим и переломным. Такое мнение выразил турецкий политолог Умур Тугай Юджель, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт указал, что начало переговоров зависит от большого количества факторов. «Прежде всего, это лояльность и зависимость Киева от Запада. Одни только американские выборы значат для Украины очень много. Поэтому нужно понимать, что не все в руках Украины», — объяснил Юджель.

Он допустил, что в 2025 году произойдет прекращение огня «или Россия предпримет другие шаги».

При этом турецкий аналитик Энгин Озер выразил мнение, что посредники по урегулированию украинского конфликта могут побудить Киев к переговорам до конца 2024 года из-за успехов РФ.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Запад должен согласиться на переговоры с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Он отметил, что западные страны стремятся принудить Москву к миру с помощью поставок оружия Киеву.