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12:16, 1 ноября 2024Силовые структуры

После подрыва украинскими дронами Курского Троицкого женского монастыря возбуждено дело

СК возбудил дело из-за подрыва ВСУ Курского Троицкого женского монастыря
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело после подрыва украинскими Вооруженными силами Курского Троицкого женского монастыря, в результате чего два человека погибли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статьям 205 («Теракт»), 105 («Убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества»), 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.

По данным СК, в конце октября украинские вооруженные формирования использовали беспилотные летательные аппараты с прикрепленными к ним взрывными устройствами для налета на деревню Дурово-Бобрик Льговского района Курской области, где было подорвано подворье Курского Троицкого женского монастыря. В результате погибли два местных жителя, были уничтожены жилые здания и сооружения.

Ранее 1 ноября сообщалось, что ВСУ предприняли новую попытку атаковать с воздуха объекты на российской территории.

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