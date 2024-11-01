Украина предприняла новую попытку атаковать Россию с воздуха

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать с воздуха объекты на российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:30 утра по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области очередной украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 октября ВСУ выпустили по регионам России 83 беспилотника. 39 летательных аппаратов сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской и 3 — в Белгородской.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с 20:00 31 октября и в течение ночи над регионом уничтожили 38 украинских дронов. Информацию о том, имеются ли в результате разрушения, он не привел.

Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении беспилотника на территорию нефтебазы. По его данным, никто не пострадал. Повреждения получил пустой резервуар. В сети также появились кадры момента атаки на объект.