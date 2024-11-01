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08:14, 1 ноября 2024Россия

Десятки беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над еще одним регионом России

Брянский губернатор Богомаз: за ночь над регионом сбили 38 беспилотников ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на пятницу, 1 ноября, над Брянской областью сбили 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О попытке атаки десятков дронов сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Беспилотники уничтожили над областью с 20.00 четверга, 31 октября, и в течение прошедшей ночи. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, сообщил глава региона. Он не привел данных о том, имеются ли в результате отражения атаки какие-либо разрушения.

С вечера 31 октября до 0:30 1 ноября над Курской областью перехватили 61 беспилотник. Губернатор Алексей Смирнов поблагодарил российские подразделения сил противовоздушной обороны (ПВО).

С начала 1 ноября, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по России 83 дрона. Больше всего беспилотников сбили силы ПВО в Курской области — 39 БПЛА. Еще 20 перехватили над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три — над Белгородской областью.

ЖЗЛ
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