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11:04, 1 ноября 2024Россия

Появились подробности о падении беспилотника на российскую нефтебазу

РИА Новости: беспилотник попал в пустой резервуар нефтебазы на Ставрополье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Беспилотник, который упал на территорию нефтебазы в Ставропольском крае, попал в пустой резервуар. Подробности об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«На нефтебазе в Светлограде поврежден пустой резервуар», — сообщил он, уточнив, что пожара после падения БПЛА не последовало.

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Светлограде в ночь на пятницу, 1 ноября. Никто не пострадал. В сети также появились кадры момента атаки на нефтебазу.

Помимо Ставропольского края, в ночь на пятницу, 1 ноября, ВСУ пытались атаковать Курскую, Орловскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую области, а также Крым. По данным Минобороны, над этими регионами сбили 83 БПЛА.

ЖЗЛ
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