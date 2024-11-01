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18:45, 1 ноября 2024Экономика

Потолок рухнул в новой школе под Москвой

В подмосковном Раменском обрушился потолок в новой школе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В подмосковном Раменском обрушился потолок новой школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в школе № 5 на улице Высоковольтной. На снятых очевидцами кадрах видно, что часть конструкции навесного потолка обвалилась на пол. В холле нарушилось освещение.

По предварительной информации, ученики и сотрудники учреждения не пострадали. В администрации школы заверили, что в момент обрушения потолка в этом крыле не проходили занятия. Специалисты уже устранили последствия аварии. На учебном процессе инцидент не отразился, уточнили в школе.

Ранее потолок обрушился в другой недавно отремонтированной школе Подмосковья. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По словам родителей одного из учеников, конструкция обвалилась в классе, где должно было проходить занятие. При этом дети не успели зайти в кабинет, поэтому никто не пострадал.

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