Потолок рухнул в новой школе под Москвой

В подмосковном Раменском обрушился потолок в новой школе

В подмосковном Раменском обрушился потолок новой школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в школе № 5 на улице Высоковольтной. На снятых очевидцами кадрах видно, что часть конструкции навесного потолка обвалилась на пол. В холле нарушилось освещение.

По предварительной информации, ученики и сотрудники учреждения не пострадали. В администрации школы заверили, что в момент обрушения потолка в этом крыле не проходили занятия. Специалисты уже устранили последствия аварии. На учебном процессе инцидент не отразился, уточнили в школе.

Ранее потолок обрушился в другой недавно отремонтированной школе Подмосковья. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По словам родителей одного из учеников, конструкция обвалилась в классе, где должно было проходить занятие. При этом дети не успели зайти в кабинет, поэтому никто не пострадал.