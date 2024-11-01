Пожилая женщина нашла нового любовника и испугалась его пениса

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет пожилой женщине, которая впервые за несколько лет нашла нового любовника, но испугалась его пениса. Письмо женщины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, ей 68 лет, и после длительного перерыва в интимной жизни она встретила мужчину, который ее понимает. «Однако у него чрезвычайно толстый пенис. Он проявлял осторожность, и все равно было больно», — рассказала женщина. Она добавила, что продолжает испытывать боль в большинстве случаев, когда партнер испытывает оргазм, несмотря на все свои старания решить проблему. Женщина считает, что из-за этого партнер начал отстраняться

В ответ Стоя предложила найти набор специальных расширителей такой же толщины, как у полового органа партнера, и в свободное время тренироваться с их помощью.

Кроме того, Стоя порекомендовала обсудить с партнером его отстраненность.

Иногда люди говорят вещи, которые не имеют в виду. Иногда не осознают своих настоящих чувств. Но если вы сможете прийти к нему с вопросами (например, «Мне любопытно, почему ты перестал оставаться на ночь»), вам, вероятно, будет проще понять, совпадение это или он действительно хочет двигаться дальше

Джессика Стоя секс-колумнистка

Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на мужа, смотревшего слишком много порно и отказывающегося от прелюдий. Специалистка отметила, что ситуацию вряд ли можно исправить.