Пожилая женщина нашла нового любовника и испугалась его пениса

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет пожилой женщине, которая впервые за несколько лет нашла нового любовника, но испугалась его пениса. Письмо женщины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.
По словам автора письма, ей 68 лет, и после длительного перерыва в интимной жизни она встретила мужчину, который ее понимает. «Однако у него чрезвычайно толстый пенис. Он проявлял осторожность, и все равно было больно», — рассказала женщина. Она добавила, что продолжает испытывать боль в большинстве случаев, когда партнер испытывает оргазм, несмотря на все свои старания решить проблему. Женщина считает, что из-за этого партнер начал отстраняться
В ответ Стоя предложила найти набор специальных расширителей такой же толщины, как у полового органа партнера, и в свободное время тренироваться с их помощью.
Кроме того, Стоя порекомендовала обсудить с партнером его отстраненность.
Иногда люди говорят вещи, которые не имеют в виду. Иногда не осознают своих настоящих чувств. Но если вы сможете прийти к нему с вопросами (например, «Мне любопытно, почему ты перестал оставаться на ночь»), вам, вероятно, будет проще понять, совпадение это или он действительно хочет двигаться дальше
Ранее Стоя дала совет женщине, пожаловавшейся на мужа, смотревшего слишком много порно и отказывающегося от прелюдий. Специалистка отметила, что ситуацию вряд ли можно исправить.