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11:43, 1 ноября 2024Бывший СССР

Правящая партия Грузии нашла 81 случай нарушения на выборах и обвинила оппозицию

«Грузинская мечта» нашла 81 случай кражи голосов со стороны оппозиции
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Мамука Мдинарадзе

Мамука Мдинарадзе. Кадр: TV IMEDI / YouTube

Правящая партия Грузии выявила 81 случай кражи голосов со стороны оппозиции на выборах в парламент 26 октября. Об этом заявил исполнительный секретарь движения Мамука Мдинарадзе, пишет РИА Новости.

«Я представлю вам схему, как крали голоса "Грузинской мечты"… У нас 81 есть достоверный факт», — заявил Мдинарадзе. По его словам, это является доказательством системного характера фальсификаций со стороны оппозиции.

Мдинарадзе добавил, что правящая партия «Грузинская мечта» обратится в прокуратуру с доказательствами нарушений.

Ранее объединенная оппозиция Грузии анонсировала проведение уличных акций протеста из-за результатов выборов 26 октября. Там также заявили о имеющихся доказательствах нарушений, но со стороны правящей партии страны.

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