Примаков разделил уехавших за границу россиян на две категории

Примаков заявил, что не все уехавшие за границу россияне являются предателями

Не все россияне, уехавшие за границу, являются предателями. Об этом заявил журналистам глава Россотрудничества Евгений Примаков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, у людей могли быть разные причины, чтобы покинуть Россию. Примаков разделил уехавших граждан на две категории. «Кто-то, да, политически мотивирован, понятно. Есть наши враги откровенные, с которыми никто работать никогда не будет, потому что брезгливо, а есть люди, которые оказались там по работе, по слабости, еще почему-то. Так жизнь сложилась», — сказал глава Россотрудничества.

Он подчеркнул, что со второй категорией россиян за рубежом федеральное агентство взаимодействует. В пример Примаков привел большую общину в Сербии.