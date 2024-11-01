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03:30, 1 ноября 2024Забота о себе

Россияне назвали самые трудные для исключения из рациона вредные продукты

«Купер»: большинству россиян при ЗОЖ труднее всего исключать из рациона сладкое
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kyaw Tun / Unsplash

Большинство россиян в той или иной степени придерживается принципов здорового образа жизни (ЗОЖ), показал опрос сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер». Респонденты также назвали самые трудные для исключения из рациона вредные продукты. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно опросу, 96 процентов россиян так или иначе придерживаются принципов ЗОЖ: регулярно занимаются физической активностью (69 процентов), соблюдают режим сна (56), отказываются от курения (55), фастфуда (52) и алкоголя (52).

Выяснилось, что тяжелее всего россиянам отказаться от сладкого (64 процента), жареного (49), мучного (43) и фастфуда (24). При этом мужчинам сложнее исключить из своего рациона жареную еду (60 процентов), а женщинам — сладкую (67).

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Почти половина респондентов (47 процентов) отметила недостаток мотивации и силы воли при попытке перейти на здоровый образ жизни. Более трети опрошенных признались, что им не хватает времени на приготовление еды (38 процентов) и физическую активность (36). 32 процента россиян испытывают сложности в составлении здорового рациона, а 25 — не знают, как правильно следовать принципам ЗОЖ.

Чаще всего (89 процентов) россияне предпочитают заказывать продукты и самостоятельно готовить здоровую еду. При выборе товаров в первую очередь они обращают внимание на свежесть (78 процентов), качество и состав (75), цену (59) и калорийность (35) продуктов.

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Каждый пятый респондент (22 процента) покупает все товары или готовую еду в сервисах доставки: 41 процент делают это несколько раз в неделю и почти столько же (40 процентов) несколько раз в месяц. Сервисы доставки, по мнению респондентов, помогают разнообразить рацион питания (69 процентов), выбирать полезные продукты (68) и освобождать время для физической активности (42).

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что человек может прожить до 120 лет, если будет следовать принципам ЗОЖ.

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