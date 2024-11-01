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12:43, 1 ноября 2024Экономика

Назван доход России от имущества коррупционеров

Глава ФССП Аристов: в доход РФ в 2024 году обратили 464 объекта коррупционеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Дмитрий Аристов

Дмитрий Аристов. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

С начала этого года в доход России сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) обратили 464 объекта движимого и недвижимого имущества, изъятого у осужденных по коррупционным преступлениям, и 2,2 миллиарда ценных бумаг. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор ФСПП Дмитрий Аристов.

Управление, созданное два года назад, специализируется на взысканиях в доход государства. Помимо коррупционных случаев, оно ведет исполнительные производства, где в качестве ответчиков фигурируют государственные органы и учреждения.

В первые девять месяцев года в структурных подразделениях управления находилось более миллиона таких исполнительных производств. ГМУ взыскало более 251 миллиарда рублей, в которые входят 116 миллиардов налоговых платежей.

Большинство случаев, когда должниками выступают региональные органы власти, касаются социально значимых исков. Это, в том числе, предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями и ликвидация свалок.

Ранее сообщалось, что главное управление ФССП по Пермскому краю добилось сноса частного дома, который, в соответствии с решением суда, должен был разрушить его владелец. После этого ответчика обязали выплатить неустойку и возместить понесенные взыскателем затраты.

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