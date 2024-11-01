Размер выплаты за заключение контракта для участия в СВО изменили в российском регионе

Глава Чувашии Николаев: регион удвоил выплату за контракт для участия в СВО

Размер выплаты за заключение контракта для участия в специальной военной операции (СВО) изменили в Чувашии — сумму удвоили. Об этом сообщил глава российского региона Олег Николаев в Telegram.

По словам чиновника, если ранее размер выплаты составлял 500 тысяч рублей, то после подписания указа заключившие контракт будут получать по миллиону рублей. Он отметил, что эта сумма будет еще выше с учетом доплаты от оборонного ведомства.

«С учетом выплаты от Минобороны страны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1 миллион 500 тысяч рублей. (...) Все меры поддержи семей военнослужащих сохраняются. Забота о них — главный приоритет», — написал в блоге Николаев.

Аналогичное решение было ранее принято накануне в Оренбургской области. Подписавший контракт с Минобороны на территории региона получит 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор Денис Паслер.