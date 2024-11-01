Ребенку разрезало стопу в российском аквапарке

Ребенку разрезало стопу в аквапарке Санкт-Петербурга

Ребенку разрезало стопу в аквапарке Санкт-Петербурга. После катания на водной горке в «Питерлэнде» его увезли на скорой, пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, 11-летний мальчик зацепился за соединительный элемент при спуске. На опубликованных изданием кадрах видно, что он не может наступить на поврежденную ногу после произошедшего.

Медики диагностировали у него открытую рану стопы. После осмотра пострадавшего в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Ранее в аквапарке «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге 15-летний подросток сломал позвоночник, поскользнувшись и ударившись о плитку.