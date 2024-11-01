Россиянам дали советы по выбору способной прослужить долго мебели

При покупке мягкой мебели важно учитывать несколько факторов, рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. О том, как правильно выбрать мебель, она побеседовала с «Лентой.ру»

По ее словам, лучше всего заказать мягкую мебель по индивидуальным параметрам, но если такой возможности нет, важно учитывать параметры конкретного помещения и то, сколько человек будет пользоваться с мебелью.

«Для большой семьи, живущей в просторной квартире, подойдет, к примеру, модульный диван, который можно трансформировать с учетом конкретных ситуаций. Обладатели небольшого жилища могут остановить свой выбор на стационарных моделях прямых или изогнутых форм. При желании можно добавить в комплект кресло или пуф в поддерживающей концепцию стилистике», — объяснила дизайнер.

Важным, по мнению дизайнера, является и выбор правильных обивочных материалов.

Так, например, владельцам домашних животных рекомендуется выбирать обивочные материалы с эффектом «антикоготь» и коротким ворсом. Они позволят сохранить эстетичный вид мягкой мебели дольше и избавят от лишних опасений в сохранности изделий. Кроме того, материалы обивки должны легко поддаваться регулярной чистке и позволят с легкостью удалять загрязнения и пятна Ксения Кузнецова дизайнер

Кузнецова также призвала выбирать однотонные и комбинированные обивки природных оттенков, а также мебель в стиле современной классики или минимализма, так как она долго не выйдет из моды. Мягкая мебель в этих стилях вполне нейтральна и органично впишется в любой интерьер надолго, подытожила она.

Ранее дизайнер Анна Шалаева назвала делающие интерьер скучным и безликим решения. Деревянные рейки, дешевые постеры, бежевые шторы и некоторые другие решения в интерьере уже давно устарели, заявила она.

