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19:21, 1 ноября 2024Забота о себе

Россиянам дали советы по выбору способной прослужить долго мебели

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ave Calvar / Unsplash

При покупке мягкой мебели важно учитывать несколько факторов, рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. О том, как правильно выбрать мебель, она побеседовала с «Лентой.ру»

По ее словам, лучше всего заказать мягкую мебель по индивидуальным параметрам, но если такой возможности нет, важно учитывать параметры конкретного помещения и то, сколько человек будет пользоваться с мебелью.

«Для большой семьи, живущей в просторной квартире, подойдет, к примеру, модульный диван, который можно трансформировать с учетом конкретных ситуаций. Обладатели небольшого жилища могут остановить свой выбор на стационарных моделях прямых или изогнутых форм. При желании можно добавить в комплект кресло или пуф в поддерживающей концепцию стилистике», — объяснила дизайнер.

Важным, по мнению дизайнера, является и выбор правильных обивочных материалов.

Так, например, владельцам домашних животных рекомендуется выбирать обивочные материалы с эффектом «антикоготь» и коротким ворсом. Они позволят сохранить эстетичный вид мягкой мебели дольше и избавят от лишних опасений в сохранности изделий. Кроме того, материалы обивки должны легко поддаваться регулярной чистке и позволят с легкостью удалять загрязнения и пятна

Ксения Кузнецовадизайнер

Кузнецова также призвала выбирать однотонные и комбинированные обивки природных оттенков, а также мебель в стиле современной классики или минимализма, так как она долго не выйдет из моды. Мягкая мебель в этих стилях вполне нейтральна и органично впишется в любой интерьер надолго, подытожила она.

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