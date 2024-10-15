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13:26, 15 октября 2024Забота о себе

Названы делающие интерьер дома скучным и безликим решения

Дизайнер Шалаева: бежевые шторы и дешевые постеры делают интерьер скучным

Фото: Shutterstock / Fotodom

Деревянные рейки, дешевые постеры, бежевые шторы и некоторые другие решения в интерьере уже давно устарели, заявила дизайнер, директор дизайн-студии Anna Shalaeva Interior Studio Анна Шалаева. Делающие пространство дома скучным и безликим варианты оформления она назвала «Ленте.ру».

По словам дизайнера, один из безнадежно устаревших приемов — деревянные рейки, которыми обклеивают стены или зонируют помещения. Эксперт подчеркнула, что надо очень постараться, чтобы не испортить рейками интерьер, но даже в этом случае они превращаются в вертикальные пылесборники, которые сложны в уходе и выглядят устарело.

Еще одним пылесборником Шалаева назвала стеновые ниши. По ее словам, мало кто поддерживает в них идеальный порядок, поэтому вместо эстетичного декора ниши собирают пыль и создают ощущение захламленности. Их она посоветовала заменить на красивые книжные шкафы.

Также дизайнер рекомендовала обратить внимание на оформление окон.

Скучные серо-бежевые шторы от стены до стены, лишающие комнату солнечного света лучше заменить на яркие варианты по ширине окна — с паттернами и даже цветными кантами. Они красиво обрамляют окно и смотрятся легче. А от привычного тюля лучше и вовсе отказаться, чтобы впустить в помещение больше света. Если же необходима приватность, можно использовать невесомые полупрозрачные плиссе

Анна Шалаевадизайнер интерьера

Чтобы развеять в интерьере атмосферу скуки и меланхолии, дизайнер посоветовала избавиться от дешевых однообразных постеров из супермаркетов. По ее словам, лучше потратить время и найти уникальный арт. Например, многие выставки и частные галереи недорого продают работы начинающих, но перспективных художников.

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Еще одно решение, когда-то покорившее соцсети, но уже сошедшее с дистанции, — зеркальные стены ромбами, продолжила эксперт. Как полноценное зеркало их использовать нельзя, при этом они дробят стену на маленькие кусочки и создают эффект визуального шума. «Лучше сделайте красивое зеркало от пола до потолка — оно зрительно расширит помещение, будет функциональным и в то же время стильным», — прокомментировала Шалаева.

Ранее дизайнер Ксения Кузнецова раскрыла несколько приемов, которые делают интерьер устаревшим. Она посоветовала отказаться от многоярусных потолков, мебели и техники ограниченного функционала, а также нескольких видов напольного покрытия в одном помещении.

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      Наталья Обрядина
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