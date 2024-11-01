Россиянин получил три года обязательных работ за жестокую расправу над кошкой

В Омске мужчине дали три года принудительных работ за жестокое убийство кошки

В Омске 30-летний местный житель получил три года принудительных работ за жестокую расправу над кошкой в присутствии 11-летней дочери сожительницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Омской области.

Мужчина признан виновным по статье о жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель, совершенном в присутствии малолетнего, с применением садистских методов. Сначала суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но потом реальный срок заменил на три года принудительных работ. Кроме того, у него будет удерживаться 10 процентов от заработанной платы в доход государства.

По данным агентства, в мае 2024 года мужчина поругался с возлюбленной и в присутствии ее дочери руками сломал кошке шею.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего россиянина, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью и жестоком обращении с животными.