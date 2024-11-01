Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:03, 1 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился с двумя юношами в свой день рождения и получил 20 ударов ножом

Под Екатеринбургом задержали юношей, зарезавших именинника из-за ссоры в парке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Под Екатеринбургом 31-летний житель Свердловской области поссорился с 18-летними юношами в свой день рождения и получил 20 ударов ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, предварительно установлено, что именинник возвращался домой после празднования своего дня рождения из местного кафе. В парке он встретил двух 18-летних жителей Артемовского. Между ними произошла ссора и молодые люди напали с ножом на мужчину. Они нанесли 20 ударов ножом пострадавшему. От полученных ран он не выжил. После этого юноши оттащили его и пытались сжечь. Злоумышленников задержали в доме у одного из приятелей.

По информации Ural Mash, родственники задержанных говорят, что на их одежде не было крови. Подозреваемые утверждают, что невиновны. Следствие возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось, что по факту поножовщины с участием мигрантов в Ленинградской области завели уголовное дело.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Нетаньяху задумался о передаче России Александровского подворья. Путин поднимал этот вопрос еще два года назад

      Россиянка решила поработать гидом в Таиланде и угодила в полицию

      Высокопоставленный сотрудник из Минтранса России получил взятку 74 миллиона рублей

      Названо время исчезновения новых апартаментов в столице

      За нарушение правил фиксации экзаменов из ГАИ уволили 17 российских офицеров

      Организаторов массового вброса на выборах в Грузии взяли под стражу

      Ким Кардашьян высмеяли в сети за неожиданную деталь в образе на тренировке

      Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении у Минобороны России

      Эксперт из США дал оценку российскому Т-90М

      20-летняя россиянка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше