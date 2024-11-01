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20:18, 1 ноября 2024Моя страна

Российская школьница выиграла миллион рублей

Школьница из Уфы Елизавета Белова выиграла миллион рублей за победу в конкурсе
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российская школьница Елизавета Белова выиграла миллион рублей за победу в конкурсе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

По данным издания, одиннадцатиклассница из Уфы получила упомянутую сумму после участия во всероссийском состязании «Большая перемена». По словам главы Демского района Антона Тарасова, ученица стала лауреатом первой степени уже в третий раз. Известно, что девушка разработала проект «Свет добрых дел».

В октябре четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей. Фермер из Волгограда Алексей С. стал победителем лотереи.

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