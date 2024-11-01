Российская школьница выиграла миллион рублей

Школьница из Уфы Елизавета Белова выиграла миллион рублей за победу в конкурсе

Российская школьница Елизавета Белова выиграла миллион рублей за победу в конкурсе. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

По данным издания, одиннадцатиклассница из Уфы получила упомянутую сумму после участия во всероссийском состязании «Большая перемена». По словам главы Демского района Антона Тарасова, ученица стала лауреатом первой степени уже в третий раз. Известно, что девушка разработала проект «Свет добрых дел».

В октябре четыре цифры помогли российскому фермеру выиграть 37 миллионов рублей. Фермер из Волгограда Алексей С. стал победителем лотереи.