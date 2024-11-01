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07:07, 1 ноября 2024Россия

Российские десантники взяли под контроль дамбу в Курской области

РИА Новости: десантники «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным Зима.

По его словам, военнослужащие гвардейского соединения ВДВ вышли на восточную часть дамбы и выбили оттуда противника. После этого они перешли к удержанию и заняли стратегически важную высоту. Собеседник агентства отметил, что занятие данных позиций является оперативно-тактическим успехом, открывающим возможности для дальнейшего развития наступления российских военных.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» тульского соединения ВДВ предотвратили прорыв техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области. По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России обнаружили бронированную технику ВСУ, движущуюся в сторону российских оборонительных позиций.

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