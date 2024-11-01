Российского грузчика задержали за поджог военкомата

В Подмосковье полиция задержала грузчика за поджог военкомата

В подмосковных Люберцах полиция задержала 22-летнего жителя Москвы за поджог военкомата. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, молодой человек работает грузчиком склада ритуальных услуг. Вечером 31 октября он разбил стекло в кабинете военкомата на первом этаже и бросил туда бутылку с зажигательной смесью. После этого задержанный скрылся, но его поймали по горячим следам.

Во время допроса москвич заявил, что пошел на этот шаг по приказу «сотрудников ФСБ». Это якобы надо было сделать ради предотвращения новых терактов.

Ранее во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12,5 года колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата.