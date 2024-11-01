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20:19, 1 ноября 2024Силовые структуры

Следователи задержали «черных риэлторов» за похищение россиянки

В Красноярске следователи задержали «черных риэлторов» за похищение женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске следователи задержали «черных риэлторов», которые похитили женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Они подозреваются в преступлении по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений») УК РФ.

По данным следствия, в августе подозреваемые познакомились с 35-летней местной жительницей, которая хотела продать дом в деревне Минино. Чтобы завладеть ее имуществом, под предлогом совместно выпить алкогольных напитков задержанные похитили женщину. Они отвезли ее в квартиру одного из сообщников и удерживали там не менее недели под воздействием алкоголя и наркотиков.

Таким образом у них получилось заставить ее подписать документы на продажу. После чего преступники отвезли жертву в Республику Алтай, где оставили на ферме местного жителя. Оттуда она попала в больницу, а после лечения вернулась в Красноярск. По приезде в город обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам.

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