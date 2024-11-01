Снайперы Росгвардии обеспечили прикрытие штурма в Курской области и попали на видео

Снайперы Росгвардии прикрывают штурмовые группы в боях за Курскую область

Снайперы Росгвардии осуществляют прикрытие штурмовых групп в боях за Курскую область. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видна работа снайперов по наблюдению за опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец Росгвардии рассказывает, что ликвидировал противника в перерыве между штурмами.

Спецназ за неделю уничтожил 13 участников диверсионных разведгрупп ВСУ, взят под контроль один пункт временной дислокации противника, выявлено пять мест скопления личного состава ВСУ на территории Курской области.