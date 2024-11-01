США и Южная Корея определились с ответом на сотрудничество России и КНДР

США и Южная Корея не будут обнародовать план ответа на сотрудничество РФ и КНДР

Представители США и Южной Кореи выработали план ответа на военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР, но не будут обнародовать его публично. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам переговоров с участием глав дипломатических и военных ведомств двух государств.

«Стороны также далее определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и России в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Россией поддержки КНДР», — говорится в тексте документа. Также говорится, что Сеул и Вашингтон «будут выставлять напоказ» все обнаруженные факты взаимодействия России и Северной Кореи в военной сфере.

При этом в документе нет ни слова о том, как практически будет выполняться американо-южнокорейский план действий против Москвы и Пхеньяна.

Ранее Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном призван сыграть стабилизирующую роль в Евразии.