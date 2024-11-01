Стали известны подробности об атаке ВСУ на дом в Брянске

«Известия»: из атакованного дроном ВСУ дома в Брянске эвакуировали пять жильцов

Пятеро жильцов многоквартирного дома в Брянске, по которому ударил украинский беспилотник, были эвакуированы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания также рассказал, что дом будет отключен от электро- и водоснабжения.

О происшествии стало известно ранее. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал дом в Брянске в ночь на пятницу, 1 ноября. В результате пострадал один человек. Кроме того, были повреждены фасад, окна и балкон на одном из этажей.

До этого сообщалось об атаке украинского беспилотника на жилой сектор города Шебекино. Устройство взорвалось в воздухе, никто не пострадал.