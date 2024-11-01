Newsweek: войска РФ передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами

Войска РФ передвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) с ранее не наблюдавшимися темпами, что может иметь серьезные последствия для Украины. Об этом изданию Newsweek заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Отмечается, что активность российских военных резко возросла. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что у Вооруженных сил Украины произошел обвал фронта севернее Угледара, между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой народной республике. По его словам, российским военным удалось занять еще около 20 квадратных километров на данном участке.

Он также добавил, что бойцы армии России выровняли линию фронта между этими населенными пунктами. Рогов подчеркнул, что продвижение Российской армии вперед продолжается.