Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 1 ноября 2024Мир

Стало известно о резком росте активности войск РФ в зоне СВО

Newsweek: войска РФ передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Войска РФ передвигаются в зоне специальной военной операции (СВО) с ранее не наблюдавшимися темпами, что может иметь серьезные последствия для Украины. Об этом изданию Newsweek заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

Отмечается, что активность российских военных резко возросла. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что у Вооруженных сил Украины произошел обвал фронта севернее Угледара, между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой народной республике. По его словам, российским военным удалось занять еще около 20 квадратных километров на данном участке.

Он также добавил, что бойцы армии России выровняли линию фронта между этими населенными пунктами. Рогов подчеркнул, что продвижение Российской армии вперед продолжается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Арктике пропал российский остров. Что случилось с территорией площадью 53 гектара?

      Хабенский рассказал о тяжелой потере первой жены

      Алеся Кафельникова в мини-юбке снялась в рекламе иностранного бренда

      Кушанашвили рассказал о своих сожалениях

      Эксперт оценил влияние Китая на производство дронов в США

      В МИД России привели пример пещерной русофобии Латвии

      Укравшего 22 тонны сыра пожилого вора арестовали

      Туристка напилась с мужем в номере отеля, упала с балкона и смогла выжить

      На Украине назвали «прекрасной» смерть на войне

      Тренер назвала способ избежать проблем со спиной после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше