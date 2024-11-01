Рогов: между селами Богоявленка и Новоукраинка произошел обвал фронта ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел обвал фронта севернее Угледара, между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российским военным удалось занять еще порядка 20 квадратных километров на данном участке. Он также добавил, что бойцы армии России выровняли линию фронта между этими населенными пунктами. Рогов также добавил, что продвижение российской армии вперед продолжается.

«Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», — написал политик.

В пятницу, 1 ноября, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны заняли село село Новоукраинка. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Восток».