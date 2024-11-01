Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении у Минобороны России

Суд избрал меру пресечения обвиняемым в хищении у Минобороны

Суд избрал меру пресечения обвиняемым в многомиллионном хищении бюджетных денег у Министерства обороны России при предоставлении субсидий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Военные следственные органы СК России расследуют уголовное дело в отношении замначальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны Сергея Теры, а также Марины Теры, Ирины Шустовой, Залины Каировой и Марины Дзукаевой. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, покушении на получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, фигурантами дела являются еще два человека. Так, Геннадий Гаев обвиняется по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой, покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Последний фигурант — Эльбрус Тебиев. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном организованной группой.

По данным следствия, в 2021-2024 годах Сергей и Марина Тера, Шустова, Дзукаева и Каирова получили взятку за содействие Гаеву и Тебиеву в получении жилищных субсидий в увеличенном размере путем внесения в жилищные дела поддельных данных. Таким образом они причинили ущерб военному ведомству России, исчисляемый несколькими десятками миллионов рублей.

Сергей Тера заключен под стражу. Остальные обвиняемые получили меру пресечения в виде домашнего ареста. На их имущество, стоимостью восемь миллионов рублей, наложен арест. Отмечается, что уголовное дело в отношении Гаева выделено в отдельное производство. Оно направлено военному прокурору для утверждения обвинительного заключения. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Ранее сообщалось, что Хамовнический районный суд Москвы арестовал бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и проходящего как физическое лицо Евгения Потапова по делу о многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны.