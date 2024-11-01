Обнаружен галактический приливной хвост

arXiv: обнаружен приливной хвост в галактике NGC 3785

Группа астрономов Индийского института астрофизики в Бангалоре обнаружила новый приливной хвост, вероятно, связанный с галактикой NGC 3785. Это открытие было сделано с использованием данных Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) и описано в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Приливные хвосты — это тонкие вытянутые структуры, состоящие из звезд и межзвездного газа, которые образуются под воздействием гравитационных взаимодействий между галактиками. Новый хвост оказался исключительной длины и слабости и был обнаружен в изолированной среде, окружающей галактику NGC 3785, которая относится к линзовидным галактикам и расположена в созвездии Льва.

Ученые заметили приливной хвост на изображении NGC 3785, полученном в g-диапазоне. Длина этого хвоста составляет около 1,27 миллиона световых лет, что делает его самым протяженным приливным хвостом, обнаруженным в подобной изолированной среде. Такой хвост мог образоваться в результате недавнего взаимодействия NGC 3785 с галактикой-спутником, что и привело к вытягиванию звездного и газового материала на большое расстояние.

Астрономы обнаружили, что приливной хвост состоит не только из линейного сегмента, но и имеет петлеобразный участок. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что галактика-спутник, подвергшаяся приливному взаимодействию с NGC 3785, первоначально двигалась с северо-востока, сделала петлю и затем продолжила движение на юго-запад по своей траектории.

Вдоль приливного хвоста были идентифицированы 84 звездообразующих сгустка, особенно заметных в g-полосе и имеющих голубой цвет. Эти звездные сгустки связаны с более тусклой частью хвоста, а также указывают на возможность формирования ультрадиффузной галактики (UDG) на его конце.

Авторы исследования предполагают, что обнаруженный хвост образовался в результате гравитационного взаимодействия между NGC 3785 и богатой газом галактикой-спутником. Это взаимодействие привело к созданию длинного хвоста с отдельными звездными сгустками, что в будущем может привести к формированию новой ультрадиффузной галактики.