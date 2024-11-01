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08:01, 1 ноября 2024Мир

Трамп похвалил свою речь

Трамп заявил, что выстраивает речь подобно плетению
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший американский президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп ответил на упреки в его адрес со стороны прессы по поводу бессвязной речи. Его слова приводит РИА Новости.

Политик не согласился с мнением журналистов. Он заявил, что выстраивает свою речь подобно плетению, затрагивая множество тем, но при этом всегда «возвращаясь в правильную точку». «Это гениально. Есть разница между бессвязностью и гениальностью», — заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал себя «самым стабильным человеком». Таким образом он прокомментировал слова его соперницы Камалы Харрис, неоднократно заявлявшей, что считает его «нестабильным» и «неуравновешенным».

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