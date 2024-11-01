Цены на нефть вернулись к росту

Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE подорожал на доллар

Нефть на лондонской бирже ICE в пятницу, 1 ноября, подорожала на 1,3 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на сырье эталонного сорта Brent с поставкой в январе выросли в цене почти на доллар. К 18:00 по московскому времени их стоимость составила 73,76 доллара за баррель.

Техасская нефть марки WTI также подорожала. По данным ICE, ее стоимость увеличилась на 1,29 процента, до 70,15 доллара за баррель. Дневной прирост составил 89 центов.

Несмотря на возобновленный рост котировок, сырье заканчивает неделю снижением — трейдеры опасались падения спроса. Однако беспокойство нефтяников насчет возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке вернули цены к росту.

Нефть резко подорожала в начале октября на фоне угрозы крупного военного конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана. Эксперты полагали, что Израиль в ответ на ракетную атаку Ирана нанесет удар по нефтяной инфраструктуре Исламской республики, а та в ответ перекроет Ормузский пролив, через который проходит большая часть арабской нефти. Однако Тель-Авив ограничился разрушением военных объектов, а Тегеран отказался от ответа, в результате чего цены рухнули.

На фоне резкого падения стоимости сырья участники сделки ОПЕК+ задумались о пересмотре планов по добыче нефти. Предполагалось, что добыча увеличится на 180 тысяч баррелей в сутки еще в октябре, но падение биржевых котировок до минимальных за три года уровней заставило производителей в сжатые сроки пересмотреть и решение отложить рост. Одним из главных факторов слабого спроса на нефть остается негатив в Китае, которому не удается выйти на устойчивую траекторию роста.