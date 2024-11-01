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05:15, 1 ноября 2024Россия

Украинскую пехоту в Запорожской области уничтожили комплексом «Фагот»

МО РФ: военные уничтожили комплексом «Фагот» пехоту ВСУ в Запорожской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот» в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» на ореховском направлении выдвинулись на огневую точку при помощи квадроцикла, а затем отработали ПТРК по противнику. «Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих», — указали в Минобороны.

Отмечается, что в подразделениях группировки войск «Днепр» операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дронов ведут постоянное наблюдение за действиями ВСУ.

Ранее у «Фагота» устранили недостаток. Он получил дистанционное управление, благодаря чему его оператор может находиться на безопасном расстоянии от ПТРК в момент совершения выстрела.

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