В Британии раскрыли послание Зеленского США

Аналитик Меркурис: Зеленский раскритиковал администрацию США перед прессой

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед западной прессой раскритиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена, ради чего и созвал пресс-конференцию. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Зеленский был из-за этого (отказа передать Украине ракеты «Томагавк», — прим. «Ленты.ру») в ярости и, фактически, это была главная причина, почему он созвал эту пресс-конференцию. Он очень ясно дал понять, что он критикует администрацию за то, что она с ним сделала», — сказал Меркурис.

По его мнению, Зеленский был недоволен не столько отказом в передаче ракет, сколько тем, что информация о его просьбе просочилась в СМИ.

Ранее Зеленский упрекнул власти США в нежелании передавать Украине крылатые ракет Tomahawk («Томагавк») с дальностью 2400 километров. «Когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении ["плана победы"], это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение», — заявил он.