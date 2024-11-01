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17:26, 1 ноября 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучали взрывы

Глава украинской ОГА Синегубов: в Харькове прозвучали взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Handout / Reuters

В Харькове прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил глава украинской харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Харькове! Будьте в укрытиях!» — обратился он к горожанам. При этом чиновник не уточнил, сколько было взрывов и где именно они произошли.

О прозвучавшем в городе взрыве также сообщил в Telegram глава города Игорь Терехов. Он также призвал харьковчан быть осторожными и заявил о возможности новых взрывов.

Ранее сообщалось, что в городе Дергачи в Харьковской области Украины вспыхнул пожар после взрыва. Где именно случился пожар, не уточняется.

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