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14:18, 1 ноября 2024Мир

В Китае назвали самого влиятельного международного актора

Университет Цинхуа: китайцы назвали США самым влиятельным международным актором
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Граждане Китая назвали США одним из самых влиятельных международных акторов. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения «Китайский взгляд на международную безопасность 2024», проведенный Центром международной безопасности и стратегии университета Цинхуа.

Около 70 процентов респондентов оценили степень влияния Соединенных Штатов на международную повестку как «очень большую». На втором месте расположился Китай. Его влияние в качестве международного актора как «очень большое» оценили 60 процентов опрошенных.

Третье место заняла Россия, четвертое — Европейский союз (ЕС). 30 процентов участников исследования указали, что Россия имеет «очень большое» влияние как международный игрок, 44,8 процента оценили влияние страны как «достаточно большое». Влияние ЕС было расценено как «очень большое» 17,1 процента опрошенных, 46,5 процента оценили влияние актора как «достаточно большое».

Ранее почти 66 процентов граждан Китая, участвовавших в опросе университета Цинхуа, охарактеризовали свое отношение к России как «очень благоприятное» и «скорее благоприятное». В то же время 75 и 80 процентов опрошенных выразили «довольно неблагоприятный» или «крайне неблагоприятный» взгляд в отношении США и Японии.

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