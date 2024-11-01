В Китае решили платить за первый брак с молодыми невестами

«Пэнпай»: в КНР будут платить ¥1,5 тыс. за первый брак с невестой младше 35 лет

Правительство китайского города Люйлян решило платить молодоженам 1,5 тысячи юаней (порядка 20 тысяч рублей) за свадьбу при условии, что это первый брак и невеста моложе 35 лет. Об этом написало издание «Пэнпай».

Предложение было выдвинуто на фоне падения числа бракосочетаний и рождаемости в городе. Согласно статистике за 2005 год, в Люйляне на тысячу жителей рождалось в среднем 13,61, а в 2023 году показатель упал вдвое — до 6,6.

Выплаты будут касаться тех пар, которые решили расписаться начиная с 1 января 2025 года. Также один из новобрачных должен иметь прописку в Люйляне.

Ограничение в 35 дет предложили, чтобы семья успела обзавестись детьми. Такое решение молодых простимулируют дополнительными выплатами: 2 тысячи юаней (порядка 27 тысяч рублей) за первого ребенка, 5 тысяч юаней (порядка 68 тысяч рублей) — за второго и 8 тысяч юаней (порядка 108 тысяч рублей) — за третьего.

Сейчас известно о минимум двух городах в Китайской Народной Республике (КНР), где уже приняты аналогичные меры по субсидированию молодоженов. Там они составляют 1 тысячу юаней (13 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что американка очнулась после 30 дней комы и сразу же получила предложение руки и сердца. Затем три года жених был рядом с ней, пока она проходила лечение, училась заново ходить, говорить и есть, в результате они сыграли свадьбу.